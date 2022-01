Dopo la vittoria nei trentaduesimi di Coppa di Francia contro il Feignies-Aulnoye, nella strada verso la finale il PSG elimina ai sedicesimi un'altra squadra dilettantistica: le star di Pochettino sconfiggono per 4-0 a domicilio il Vannes Olympique Club, squadra che milita in quarta divisione francese, l'equivalente della nostra Serie D, con la tripletta di Mbappè e il gol di Kimpembé. Nemmeno un minuto per Mauro Icardi.