Tutti contro il Bayern Monaco. Ormai il ritornello in Germania è sempre lo stesso, sia in campionato che in Coppa. Neuer e compagni quest’anno puntano a due traguardi storici: il trentesimo titolo in campionato e il ventesimo in Coppa. La semifinale del trofeo nazionale vede opposti i rossi di Baviera all’Eintracht Francoforte che invece hanno trionfato due anni fa. I betting analyst però prevedono una passeggiata, o quasi, per il Bayern il cui successo è bancato a 1,11 contro il 18,00 degli avversari che quest’anno però hanno inflitto sconfitta pesantissima ai campioni di Germania in campionato. Si prospetta una partita ricca di gol tanto che l’Over 3,5, in lavagna a 1,63, si fa preferire all’Under dato a 2,28. In questa ottica il 4-0 a favore dei bavaresi pagherebbe 9 volte la posta. L’altra semifinale vede la grandissima sorpresa Saarbrucken ospitare il Bayer Leverkusen. Anche in questo caso i quotisti di vedono un divario enorme tra le due squadre: il successo degli ospiti, attualmente quinti in campionato, è dato a 1,14 mentre quello dei padroni di casa, che attualmente giocano in quarta serie, è in lavagna a 14,00. Ci si aspettano molte reti anche in questo match ma con entrambe le formazioni a segno: così il 4-1 per il Leverkusen è quotato a 12,00. Lo stesso risultato ma a favore del Saarbrucken? Impossibile o quasi visto che è bancato a 301,00.