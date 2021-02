Si sono disputate quattro partite stasera valide per gli ottavi di finale di Coppa di Germania. L'Holstein Kiel, che aveva fatto il colpaccio con i campioni uscenti del Bayern Monaco nel turno precedente, si sbarazza anche del Darmstadt dopo i calci di rigore e accede ai quarti.



Il Werder Brema si impone sul Greuther Furth, mentre il Borussia Dortmund ha bisogno dei tempi supplementari per superare il Paderborn. E' Haaland a regalare la qualificazione ai suoi.



La sorpresa arriva invece dal Bayer Leverkusen che, in vantaggio grazie al gol di Bailey, si fa rimontare ed eliminare dall'RW Essen, formazione di quarta serie, che si impone per 2-1.