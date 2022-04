E' l'RB Lipsia la seconda squadra finalista della DFB Pokal, la Coppa di Germania. Raggiunto in finale il Friburgo, grazie al 2-1 in rimonta sull'Union Berlino: Becker porta avanti gli ospiti nel primo tempo, ma nella ripresa André Silva pareggia i conti su rigore e Forsberg firma il gol della vittoria in pieno recupero.



RB Lipsia-Union Berlino 2-1

25' Becker (U), 61' rigore André Silva (L), 90+3' Forsberg (L).