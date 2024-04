Coppa di Germania: la semifinale di andata tra Saarbrucken e Kaiserslautern

52 minuti fa



Primo round del penultimo atto della Coppa di Germania. Questa sera alle ore 20.45 va in scena la sfida valevole per l'andata delle semifinali di DFB Pokal tra Saarbrucken e Kaiserslautern, squadre rispettivamente di terza e seconda serie tedesca: i padroni di casa di Ziehl hanno compiuto diverse imprese, eliminando club come Bayern Monaco e Borussia Monchengladbach, mentre gli ospiti di Funkel hanno estromesso l'Hertha Berlino, ma in Zweite lottano per non retrocedere.



Saarbrucken-Kaiserslautern