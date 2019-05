Double del Bayern Monaco. Dopo aver vinto la Bundesliga, la squadra di Kovac trionfa anche in Coppa di Germania: all’Olympiastadion di Berlino contro il Lipsia termina 3-0 per i bavaresi. È la diciannovesima volta che il Bayern vince la coppa. Apre le marcature Lewandowski, raddoppia l’ex Juve Coman e poi Lewandowski chiude i conti con la terza rete. Il Bayern vendica dunque la sconfitta in finale dell’anno scorso contro l’Eintracht Francoforte (allenato da Kovac). Nella ripresa, l’allenatore del Bayern ha dato spazio anche a Robben e Ribery, all’ultima partita con questa maglia. Per il Lipsia, non arriva il primo titolo della storia. Il Bayern chiude invece con due titoli, con Kovac che si conferma mago di coppa: solo una sconfitta negli ultimi tre anni in questa competizione.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



LIPSIA - Gulacsi; Klostermann, Konaté, Orban, Halstenberg; Sabitzer, Adams, Kampl; Forsberg; Werner, Poulsen.



BAYERN MONACO - Neuer; Kimmich, Sule, Hummels, Alaba; Martinez, Thiago; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski.



Di seguito il live della finale di Coppa di Germania:



90' - Termina 3-0 per il Bayern Monaco.



86' - Tris del Bayern Monaco. Rilancio lungo di Kimmich che diventa un assist per Lewandowski che si invola in contropiede e batte Gulacsi in uscita.



77' - Raddoppio del Bayern Monaco! Splendido gol di Coman che controlla col destro, manda a vuoto un avversario e poi col mancino a incrociare trova il raddoppio. 72' - Ancora Lewandowski pericoloso. Cross di Gnabry, il polacco colpisce di testa: il tiro finisce fuori di un soffio.



63' - Cross di Gnabry intercettato che finisce sulla testa di Thiago: il centrocampista del Bayern non riesce a inquadrare la porta.



48' - Ancora Neuer a salare il Bayern Monaco. Contropiede di Forsberg che arriva al tiro, ma il portiere dei bavaresi col piede devia in angolo.



45' - Termina sull'1-0 per il Bayern Monaco la prima frazione di gioco.



44' - Ancora il Bayern Monaco pericoloso. Cross teso di Gnabry su cui Lewandowski in area non riesce però a intervenire.



41' - Bayern a un passo dal raddoppio. Coman salta il portiere avversario in area, ma prima di tirare viene chiuso da un provvidenziale intervento di Konaté.



30' - Bayern Monaco in vantaggio! Cross di Alaba dalla fascia sinistra, Lewandowski svetta in area e di testa batte Gulacsi. Splendida rete dell'attaccante polacco.



11’ - Lipsia vicino al gol! Su azione di calcio d’angolo, Poulsen colpisce di testa: il tiro viene deviato sulla traversa da Neuer.