Quarti di finale di DFB Pokal, la Coppa di Germania, e due partite in programma in questo mercoledì. Il Bayer Leverkusen batte in rimonta l'Union Berlino con tre gol negli ultimi venti minuti e centra la seconda semifinale in tre anni. Passa il turno anche l'Eintracht Francoforte con un comodo 2-0 al Werder Brema: in gol su rigore André Silva.





h. 18.30

Leverkusen-Union Berlino 3-1

39' Ingvartsen (U), 72' Bellarabi (L), 86' Aranguiz (L), 90+1' Diaby (L).



h. 20.45

Eintracht Francoforte-Werder Brema 2-0

45+6' rigore André Silva (E), 60' Kamada (E).