Coppa di Germania, tutto facile per il Bayer Leverkusen: 4 gol al Dusseldorf, finale e sogno Triplete vivissimo

11 minuti fa



Il sogno Triplete del Bayer Leverkusen è ancora vivo, anzi è più vivo che mai. La squadra che è di Xabi Alonso - e che rimarrà nelle sue mani anche nella prossima stagione - ha battuto il Fortuna Dusseldorf in semifinale di coppa di Germania e si è guadagnata il pass per la finale. Lì troverà il Kaiserslautern, in una sfida che vede i primi in classifica della Bundesliga nettamente favoriti contro una squadra che ristagna nei bassifondi della seconda serie.



ALTRA VITTORIA - Imbattuti in stagione, le Aspirine hanno rifilato 4 gol agli avversari di oggi grazie alle reti di Frimpong e Adli e alla doppietta della stella Wirtz. A un passo dalla vittoria del campionato e ai quarti di finale in Europa League, questa per il Bayer potrebbe essere la stagione migliore nella storia del club.