E' il Tottenham la prima squadra ad accedere ai quarti di finale di EFL Cup, la Coppa di Lega inglese: battuto ai calci di rigore il Chelsea, dopo l'1-1 dei tempi di regolamentari. Werner porta avanti dopo 19' i Blues, sfruttando una palla vagante in area, ma a meno di dieci dalla fine Lamela fa 1-1 raccogliendo l'assist di Reguilon e insaccando alle spalle di Mendy. Niente supplementari, si va direttamente dagli undici metri e la lotteria premia: decisivo l'errore di Mount al decimo penalty, palo e fuori dopo nove rigori consecutivi realizzati tra le due squadre.



MOURINHO SHOW - A prendersi i riflettori è ancora una volta Josè Mourinho, protagonista di due scene curiose. Nel primo tempo battibecca con il suo ex allievo Frank Lampard, apostrofato duramente: "Senza di me, avresti avuto la stessa carriera di Jack Wilshere, datti una calmata". Poi, nella ripresa, l'episodio più bizzarro: nel mezzo di un'azione offensiva del Chelsea, il difensore del Tottenham Eric Dier lascia il campo e si dirige negli spogliatoi per la necessità di recarsi in bagno. Gli Spurs rischiano di prendere gol nell'occasione, Mou va su tutte le furie e insegue negli spogliatoi il proprio giocatore, poi rientrato regolarmente in campo e autore del primo rigore (realizzato) dei suoi.