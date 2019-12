Quarti di finale di EFL, la Coppa di Lega inglese, alle 20.45 va in scena il primo appuntamento del turno: l'Aston Villa ospita il Liverpool. Reds che si presentano alla sfida in una versione inedita: assenti tutti i titolari e il tecnico Jurgen Klopp, partiti per il Mondiale per Club, spazio a tutte le riserve.



h. 20.45 Aston Villa-Liverpool 4-0 LIVE

15' Hourihane (A), 17' autogol Boyes (A), 37' Kodjia (A), 45' Kodjia (A).