La Coppa di Lega inglese è protagonista questa sera con le sfide del terzo turno, che vedono impegnate diverse formazioni di Premier League, a cominciare da Liverpool e Manchester City. Ecco le gare in programma alle 20.45:



Brentford-Oldham 7-0 - 3', 16', 44', 60' Forss (B), 38' e 87' Wissa (B), 43' aut. Diarra (B).

Burnley-Rochdale 4-1 47' Beesley (R), 50', 60', 62' e 77' Rodriguez (B).

Fulham-Leeds

Manchester City-Wycombe 6-1 - 22' Hanlan (W), 29' de Bruyne (M), 43' e 84' Mahrez (M), 45+1' Foden (M), 71' Torres (M), 89' Palmer (M).

Norwich-Liverpool 0-3 - 4' e 80' Minamino (L), 50' Origi (L)

Preston-Cheltenham 4-1

QPR-Everton 3-2 dcr - 18' e 34' Austin (Q), 30' Digne (E), 47' Townsend (E).

Sheffield United-Southampton 2-3 dcr - 8' Stevens (Sh), 23' Diallo (So), 53' Salisu (So), 66' McBurnie (Sh)

Watford-Stoke City 1-3 - 25' Powell (S), 61' Fletcher (W), 80' Clucas (S), 85' Tymon (S)

Wigan-Sunderland 0-2