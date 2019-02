Si è concluso il primo atto delle semifinali della Coppa Italia e, se Lazio e Milan si è conclusa a reti bianche, a far divertire ci hanno pensato Fiorentina e Atalanta protagoniste di un mirabolante 3-3 finale. Al termine delle gare di andata - si legge in una nota - i bookmaker di Sisal Matchpoint ritoccano le quote sul Vincente e, a sorpresa, balza avanti a tutti l’Atalanta di Gasperini, ora favoritissima a 2,75.Subito dietro, alla pari, Lazio e Milan a 3,25 mentre la Fiorentina ha la strada in salita ed è proposta vincente a 9,00. Tra gli scommettitori è un testa a testa tra Milan, che ha il 17% delle preferenze, e Atalanta, con il 14% delle giocate.Per quanto riguarda il passaggio del turno, la Dea sembra avere un piede in finale, a 1,27 contro il 3,50 della viola mentre tra Milan e Lazio c’è perfetta parità. Lo 0-0 dell’Olimpico infatti tiene apertissimo il discorso qualificazione, che vale per entrambe 1,87.