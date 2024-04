Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina: le formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming

si affrontano questa sera, mercoledì 24 aprile, al Gewiss Stadium di Bergamo, a partire dalle ore 21, in un match valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia.(attualmente è 10° in campionato) e per centrare la seconda finale consecutiva., invece,, con il 5° posto alla portata.

Partita: Atalanta-Fiorentina

Data: mercoledì 24 aprile 2024.

Orario: calcio d'inizio alle ore 21

Canale TV: Canale 5 (Mediaset)

Streaming: Mediaset Infinity

Atalanta-Fiorentina, match valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, si giocherà mercoledì 24 aprile 2024 alle ore 21 al Gewiss Stadium di Bergamo. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Mediaset (Canale 5) e in live streaming sull'app di Mediaset Infinity.Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca.: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti.