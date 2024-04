Coppa Italia, Lazio-Juventus: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

La squadra di Allegri ha conquistato la semifinale grazie al rotondo successo per 4-0 sul Frosinone. La Lazio, invece, è approdata a questo turno dopo la vittoria nel derby sulla Roma per 1-0.Si riparte dal 2-0 per i bianconeri nel match di andata all’Allianz Stadium, firmato Chiesa e Vlahovic. La squadra biancoceleste di Igor Tudor, tuttavia, desidera rimontare davanti al proprio pubblico.

Partita: Lazio-Juventus

Data: martedì 23 aprile 2024.

Orario: calcio d'inizio alle ore 21

Canale TV: Canale 5 (Mediaset)

Streaming: Mediaset Infinity

Rientri e rotazioni per i bianconeri.Turnover anche in difesa, con Rugani che prenderà il posto di Gatti, causa squalifica, e comporrà il pacchetto arretrato insieme a Danilo Bremer. Tra i pali ci sarà il portiere di coppa Perin.

A partire dal centrocampo, dove Lazzari avrà una chance dal 1’, insieme a Kamada, con Guendouzi (da valutare come Provedel e Zaccagni) in panchina. Al fianco del giapponese possibile la partenza di Vecino, anche se non bisogna sottovalutare la candidatura di Cataldi., anche se quest’ultimo è insidiato da Isaksen.Lazio-Juventus, match valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, si giocherà martedì 23 aprile 2024 alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Mediaset (Canale 5) e in live streaming sull'app di Mediaset Infinity.

: Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Lazzari, Kamada, Vecino, Marusic; Luis Alberto, Felipe Anderson; Immobile. All. Tudor: Perin; Rugani, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri