Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina: viola in finale a quota a 1.65

31 minuti fa



Mercoledì 24 aprile alle 21:00 si gioca la sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia Atalanta-Fiorentina. Entrambe ancora impegnate in tre competizioni, le squadre di Gasperini e Italiano tornano a confrontarsi dopo l’1-0 per i toscani a Firenze e chi passerà il turno se la vedrà in finale il 15 maggio a Roma contro la vincente dell’altra semifinale tra Lazio e Juventus. Al Gewiss Stadium di Bergamo l’Atalanta parte favorita nelle quote 1X2 sulla lavagna scommesse, ma in chiave passaggio del turno è davanti la Fiorentina, che può contare su due risultati su tre: il successo dei padroni di casa è quindi proposto a 1.84, mentre il pareggio a 3.75 e il successo viola a 4.20 farebbero sorridere la squadra di Italiano.Situazione opposta per la qualificazione in finale con i viola, come nella passata stagione, a 1.65 e i nerazzurri a 2.15. Tra i risultati esatti l’1-0 e il 2-1 prolungherebbero emozioni e minutaggio oltre i novanta minuti, proposti rispettivamente a 8.50 e 8.75 e sono peraltro le due opzioni più probabili in lavagna dopo l’1-1 a quota 7.00. Un verdetto gemello rispetto all’andata con il successo della Fiorentina per 0-1 è a 14.00.