La Juventus scende in campo allo stadio Atleti Azzurri d'Italia questa sera per sfidare l'Atalanta nei quarti di Coppa Italia. Arbitro della partita sarà Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli, con assistenti Tonolini e Tegoni. Quarto uomo designato è La Penna, mentre al Var ci saranno Doveri e Marrazzo. Calciomercato.com vi offre gli episodi da moviola.



LA MOVIOLA



42' - Djimsiti trattiene Dybala: il giallo è giusto.



37' - Duvan Zapata raddoppia per l'Atalanta, Allegri si lamenta per un fallo su Dybala a centrocampo, il direttore di gara lo allontana. Il Var conferma la scelta di Pasqua, gol convalidato.