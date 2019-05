Entrato dalla panchina, chiamato da Simoneper risolvere una partita complicata, il 21 biancoceleste buca l'con un colpo di testa a 10 minuti dal termine e regala laalla. E' la squadra di Simonea esultare sotto il cielo di, dopo un match combattuto contro gli uomini di Gasperini.Una partita sporca, su un campo bagnato condizionato dalla pioggia romana, con un'Atalanta che si rende subito pericolosa col suo capitano Alejandro: scambio con, mancino da fuori area, parata in due tempi di. Poi, la vera occasione del primo tempo: punizione dalla destra di Gomez, colpo di testa dicontrastato, pallone che diventa buono per, che col destro colpisce il palo. C'è una deviazione con il braccio largo di Bastos, ma per il direttore di gara non c'è niente. La Lazio si fa vedere, ma non spaventa mai Gollini.Nella ripresa, se possibile, ancora meno occasioni. E' ancora l'Atalanta ad andare vicino al gol, con una magia diche, col sinistro, da posizione defilatissima, quasi sulla linea di fondo, colpisce l'incrocio dei pali. E poi... e poi. Calcio d'angolo dalla sinistra biancoceleste, il serbo salta in testa a Djimsiti, bucae va ad esultare sotto la Curva Nord. L'Atalanta ci prova, si sbilancia, vuole riacciuffarla, ma subisce il gol del 2-0:allontana un potenziale pericolo, la palla arriva a Correa che si invola verso la porta, saltae realizza la rete che fa esplodere la festa.