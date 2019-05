Ultimo atto, Atalanta e Lazio si affrontano allo Stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia: fischiio d'inizio alle 20.45, arbitra Luca Banti di Livorno, di seguito gli episodi da moviola.





ATALANTA-LAZIO - Banti (Vuoto-Manganelli, IV Maresca, VAR Calvarese, AVAR Peretti)



SECONDO TEMPO



80' - Freuler ferma Correa in mezzo al campo con un tocco di mano: fallo tattico, scatta il giallo.



56' - Altro giallo per la Lazio: duro intervento di Leiva su Hateboer, Banti ammonisce.



53' - Ilicic steso al limite dell'area, per Banti è tutto regolare: proteste Atalanta.



PRIMO TEMPO



41' - Duvan Zapata sgambetta Leiva, scatta l'ammonizione.



38' - Duro intervento di Lulic su Ilicic: giallo.



36' - Masiello ferma Correa lanciato a rete al limite dell'area, l'arbitro fischia fallo e ammonisce il centrale dell'Atalanta. Proteste furiose dei giocatori della Lazio che invocano il rosso.



26' - Azione confusa in area, Bastos devia con il braccio la conclusione di de Roon: Banti non concede il rigore, il VAR conferma la decisione dell'arbitro e non lo richiama per rivedere le immagini. Il movimento del braccio del difensore è ritenuto congruo. Decisione dubbia.



24' - Duro intervento di Bastos su Gomez: giallo per il difensore della Lazio.