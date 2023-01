Calcio no stop, dopo la finale di Supercoppa andata in scena ieri sera, oggi si continua con tre partite valide perL'di Gian Pierosfida lodi Luca, nel match che mette in palio l'accesso ai quarti di finale della coppa nazionale, al Gewiss Stadium di Bergamo: chi vince affronterà l'l'1 febbraio. Momento di grande salute per la Dea che ha iniziato il 2023 pareggiando proprio al Picco contro i liguri, prima di battere 2-1 il Bologna e schiantare la Salernitana per 8-2. Anche lo Spezia è partito forte dopo la sosta mondiale: dopo il pari con l'Atalanta sono arrivati lo 0-0 contro il Lecce e soprattutto il prezioso successo sul campo del Torino.Sportiello; Okoli, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Soppy; Pasalic; Muriel, Zapata. All. GasperiniZovko; Hristov, Kiwior, Nikolaou; Ferrer, Zurkowski, Ekdal, Esposito, Reca; Verde, Gyasi. All. Gotti