Sfida tra due squadre in crisi nel quarto turno di Coppa Italia, tra Bologna e Crotone. Gli emiliani sono terzultimi in Serie A, dove non vincono da fine settembre. Si registrano invece tre ko di fila per i calabresi, che navigano in zona play out in Serie B. Il bilancio dei precedenti è in perfetta parità (5 vittorie a testa e un pareggio) ed è dunque la differenza di categoria a pesare sul giudizio degli analisti Snai, che danno il Bologna nettamente favorito, a 1,70. L'impresa del Crotone viaggia a 5,25, mentre il ritorno del pareggio (l'ultimo è datato 2007, quando finì 0-0 all'Ezio Scida) pagherebbe 3,50: lo stesso risultato di allora è proposto a 8,75.