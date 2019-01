Dopo, tocca alla Juventus scendere in campo in questo sabato di Coppa Italia. Di fronte ai bianconeri di Allegri, che hanno vinto le ultime 4 edizioni del trofo, c'è ildell'ex Filippoe dei nuovi. La regina della Serie A contro quella che, per il momento, è la regina del calciomercato invernale.In Coppa Italia, sono 14 i precedenti: 6 vittorie della Juventus, 2 vittorie del Bologna, 6 i pareggi. 22 le reti bianconere, 12 quelle rossoblù. Questa volta, davanti, non ci sarà l'esperto Mandzukic, ma il giovane, oggetto del desiderio di diversi club, europei e italiani: è l'occasione per mettersi in mostra sotto gli occhi di Massimiliano. Inoltre, c'è un giocatore della Juve che piace al Bologna: Leonardo, pronto a lasciare la Vecchia Signora in prestito. Chi vinceRà se la vedrà, ai quarti, con Cagliari o Atalanta. .