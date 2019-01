Negli ultimi tre scontri diretti è sempre andata ko, ma per l'ottavo di finale in Coppa Italia di oggi pomeriggio l'Atalanta è pronta a ribaltare il trend negativo. È l'opinione degli analisti 888sport.it che danno i nerazzurri favoriti nella gara del Sant'Elia: a pesare sul loro giudizio sono gli otto punti che separano i bergamaschi dai sardi in Serie A. Dunque, la forbice delle quote recita 3,65 per il successo del Cagliari, 3,90 per il pareggio e 1,92 per il blitz atalantino. La squadra di Gasperini è avanti anche nel pronostico secco sul passaggio del turno, a 1,50, contro il 2,50 sui rossoblu. Giocano a favore del Cagliari, si diceva, i precedenti: i sardi hanno vinto gli ultimi tre di fila e le ultime due affermazioni sono arrivate con il risultato di 1-0, finale che replicato oggi pomeriggio pagherebbe 12,50. I trader, però, sono più propensi verso una gara con più reti, visto che l'Atalanta, al momento, ha il miglior attacco del campionato con 39 gol all'attivo. Un match con almeno tre reti complessive è ritenuto probabile a 1,67.