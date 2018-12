Chievo e Cagliari a caccia di una vittoria nel quarto turno di Coppa Italia per uscire dalla recente impasse: entrambe sono reduci da tre pareggi di fila in campionato, con un successo guadagnerebbero gli ottavi e la sfida contro l’Atalanta di gennaio. A riguardo i trader Microgame vedono rossoblu: la squadra sarda, riporta Agipronews, è favorita a 2,30 nonostante la lista dei precedenti non sia proprio favorevole. Solo una vittoria nelle 15 partite giocate al Bentegodi, datata 1996. Anche allora era un match di Coppa Italia e finì 3-2 per i rossoblu. Lo stesso risultato nel match di domani è piazzato a 30 volte la scommessa. Si gioca invece a 3,25 sul pareggio e a 3,00 sulla vittoria dei padroni di casa. Sia Chievo che Cagliari non brillano di certo per doti offensive: i gialloblu hanno il peggior attacco della Serie A con appena 11 reti segnate, i sardi non hanno fatto molto meglio, realizzandone solo 13. Una gara da Under (quindi con meno di tre reti complessive) è ritenuta probabile a 1,70