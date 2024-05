Coppa Italia contro FA Cup: Juventus e Atalanta incassano più di Manchester City e United, le cifre

(oltre che da un pass, per la vincitrice, verso l’edizione successiva dell’Europa League)un traguardo importante per la società che ne esce trionfante:– per la corrente edizione -, nella finale dello stadio Olimpico contro l’Atalanta (che si è poi rifatta trionfando in Europa League), grazie alla rete firmata da Dusan Vlahovic., invece,, provando a inserire nel loro palmarès un altro trofeo, ovvero la FA Cup, la coppa nazionale d’Oltremanica.

Ma c’è un importante dettaglio che, grazie allo studio fornito da Calcio&Finanza , ci porta a una differenza sostanziale, tra le due competizioni nazionali, da un punto di vista prettamente economico. Andiamo con ordine.Partiamo dal tema dei ricavi, analizzando la situazione per le prossime stagioni sia nel nostro Paese che in Inghilterra. Nel corso degli scorsi mesi,, infatti, come sottolineato da Calcio&Finanza , rispetto ai 48 milioni attuali che Mediaset forniva nelle casse della Lega e dei club appartenenti al nostro calcio.

- Sotto questo punto di vista, la distanza in termini di entrata non è ad ampio spettro con quanto accade Oltremanica con la FA Cup., infatti,(che poi cederà alcune partite in chiaro alla BBC): con l'emittente britannica, è stato studiato un accordo per mandare in onda live tutte le partite della FA Cup a partire dal 3° turno, ovvero dal momento in cui cominciano a entrare in gioco le big della Premier League, al contrario di quanto avvenuto fino alla stagione in corso.

Questi ricavi, che partono dall'accordo tra le rispettive leghe e le emittenti televisive, portano alla formazione del montepremi finale che, tuttavia, ha delle sostanziali differenze tra Italia e Inghilterra:. In particolare, come viene riportato dalle cifre analizzate da Calcio&Finanza

Raggiungimento degli ottavi di finale – 400mila euro;

Raggiungimento dei quarti di finale – 1,2 milioni di euro;

Raggiungimento della semifinale – 2,9 milioni di euro;

Finalista perdente – 4,9 milioni di euro;

Vittoria in finale – 7,5 milioni di euro.

Raggiungimento degli ottavi di finale – 525mila euro;

Raggiungimento dei quarti di finale – 1,0 milioni di euro;

Raggiungimento della semifinale – 1,6 milioni di euro;

Finalista perdente – 3,4 milioni di euro;

Vittoria in finale – 4,5 milioni di euro.

In particolar modo, questa è la suddivisione dei premi espressa nei minimi dettagli grazie alle cifre fornite da Calcio&Finanza (oltre al 45% dell’incasso dell’Olimpico, che complessivamente è stato pari a 4,5 milioni di euro),(senza contare, dunque, i restanti passaggi di turno precedenti):, quest’ultima,Tanto bistrattata, tanto ben poco considerata, ma, alla fine, vincere la Coppa Italia comporta un guadagno maggiore per i club italiani rispetto a quanto le società inglesi incassino con la FA Cup.

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SU CALCIO E FINANZA