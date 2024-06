Napoli, quanto vale davvero Osimhen? Soldi, anarchia e nervosismo: perché nessuno lo vuole (per ora)

AFP via Getty Images

Era il capocannoniere dellaaveva riportato lodopo 30 anni, era il volto degli azzurri: un centravanti completo, forte in area di rigore, devastante in campo aperto e letale quando si librava in aria.Lui, come il Napoli, ha steccato la stagione per infortuni, mal di pancia e rendimento complessivo della squadra e ora, da ricercatissimo com'era,È nervoso Osimhen. Basti vedere il j'accuse in diretta live su Instagram contro il dimissionario ct della Nigeria, Finidi George, che lo aveva accusato didi scegliere quando e come giocare con la maglia verde. Per il suo Paese non è sceso in campo nelle recenti qualificazioni a causa di un infortunio, dopo aver fatto flop nell'ultima Coppa d’Africa.Col Napoli ha rinnovato sì ma con la chiara intenzione, ribadita dallo stesso, diquest'estate. Troppo alto il nuovo stipendio -sono troppi per un club come quello azzurro sempre e giustamente attento a non alzare troppo il monte ingaggi - troppo ingombrante ormai la sua figura., almeno nei piani e anzi sfruttare la sua cessione per assestare quei 4/5 colpi che servono. Dovrebbe perché, fin ora, alla FilmauroCerto, isono un bell'ostacolo, ma è quantomeno curioso che, i, a nessuno sia ancora venuto in mente di sedersi al tavolo con gli azzurri e provare almeno a raggiungere un accordo per abbassarla quella clausola.

Osimhen d'altronde, anche in una stagione simil 7 piaghe d'Egitto, i suoi numeri li ha portati. Nanche se ben lontano dalle 26 reti segnate solo nella Serie A 2022/23.Per ora nulla, solo qualche attestato di gradimento del giocatore, poco altro.Starà al club decidere se 'accontentarsi' o tenere la linea dura. I francesi sono sembrati più interessati al gemelloe giocatori così anarchici non convinconoi mancuniani hanno fatto la loro scommessa 12 mesi fa sue il confermatoha fatto intendere che un'altra punta di peso sarebbe di troppo. Restano le due sponde di Londra: alpare voglia invertire il trend, sotto dettatura del club. Basta spese folli, urge valorizzare il parco giocatori già presente a Stamford Bridge per una squadra che, tra l'altro, non giocherà neanche la Champions League. Restache pure si è informata su Osi, così come su. Arteta un attaccante lo prenderà, ma è ancora in fase di selezione. Resta sullo sfondo la possibilità dell’finora scartata: troppo presto per svernare lì per uno che si senteLo è? Ovunque giochi, dovrà dimostrarlo nella prossima stagione per mettere a tacere le insinuazioni di chi lo dipinge come sopravvalutato.