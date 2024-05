Quanto guadagna la Juventus con la vittoria della Coppa Italia

La Juventus conquista la Coppa Italia e a sorridere sono anche le casse bianconere.. Solo per il cammino fatto dagli ottavi di finale fino all'ultimo step la Juve guadagna circa 5 milioni di euro, stessa somma anche per l'Atalanta. A questi, per entrambe le squadre, vanno aggiunti anche 1,6 milioni legati alla qualificazione alla Supercoppa italiana.- Chiaramente i bianconeri, grazie al trionfo finale, hanno incassato più degli avversari e quindi come premio per la vittoria della coppa prendono anche 2,6 milioni di euro., una cifra che si potrà aggiungere al budget che la società fisserà sul mercato in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è già al lavoro per l'estate, quando probabilmente sulla panchina bianconera non ci sarà più Allegri ma Thiago Motta.

- Il cammino della Juventus in Coppa Italia è iniziato con sei gol alla Salernitana a gennaio negli ottavi di finale;. Altri quattro gol sono arrivati ai quarti contro il Frosinone concontro la Lazio quando la squadra di Allegri ha vinto l'andata 2-0 a Torino perdendo 1-2 all'Olimpico nella gara di ritorno, ma il gol di Milik a poco meno da dieci minuti dalla fine è bastato per l'accesso alla finale. Nell'ultimo step, la Juventus ha battuto l'Atalanta per 1-0 con rete di Vlahovic.