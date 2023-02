Sarà ancora Inter contro Juventus in Coppa Italia, per la terza stagione consecutiva. Un altro derby d’Italia in semifinale, dopo il precedente del 2020/21 con qualificazione a favore dei bianconeri, capaci poi di vincere il titolo contro l’Atalanta. Titolo vinto invece lo scorso anno proprio dai nerazzurri nella finalissima contro la Vecchia Signora, con gli uomini di Inzaghi favoriti per il bis – secondo i betting analyst – in quota a 2,50, seguiti proprio dalla Juve offerta a 3. Leggermente più distante, a 3,50, la Fiorentina di mister Italiano, alla seconda semifinale consecutiva e a caccia di un titolo che manca dalla stagione 2000/01. Chiude la lavagna la grande sorpresa della competizione, la Cremonese, che dopo aver eliminato due big come Napoli e Roma sogna un clamoroso trionfo proposto a 15 volte la posta.