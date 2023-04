Juventus e Inter arrivano alla semifinale di andata di Coppa Italia in programma martedì sera allo Stadium con due stati d’animo completamente differenti: i bianconeri sono reduci da cinque vittorie consecutive mentre i nerazzurri non vincono dallo scorso 5 marzo contro il Lecce. Numeri che si ripercuotono anche nelle quote, che vedono avanti la Juve, già vincente nei due precedenti stagionali, a 2,25 contro il 3,25 del segno «2». Nel mezzo il pari, a 3,20, come nell’ultima sfida giocata in Coppa Italia a Torino, sempre in semifinale, del nel febbraio 2021. In quell’occasione il punteggio finale è stato 0-0, offerto questa volta a 8 mentre un nuovo 2-0 - come in campionato - sale a 10 volte la posta. La Fiorentina, fresca di vittoria proprio contro l’Inter a San Siro, cerca il nono successo di fila in tutte le competizioni in casa della Cremonese, sconfitta allo “Zini” in campionato meno di un mese fa. Per i quotisti è in pole un altro colpo viola, offerto a 1,75, sale a 3,60 il segno «X» con il primo round a favore dei padroni di casa, ultimi in Serie A, visto a 4,75. Per quanto riguarda invece i possibili marcatori del match, in pole la rete di Arthur Cabral, a 2,70, già in rete a Cremona lo scorso 12 marzo mentre sale a 4,60 il gol di di Cyriel Dessers, decisivo nei quarti di finale contro la Roma. L’Inter vede il bis - I nerazzurri, campioni in carica dopo la vittoria in finale contro la Juventus, vedono il bis, a 2,25 su William Hill, in vantaggio proprio sui bianconeri, arrivati in finale in sette delle ultime otto edizioni, dati vincenti a quota 3. Sale a 4 il successo della Fiorentina ventidue anni dopo l’ultimo trionfo, mentre la prima storica volta della Cremonese è fissata a 17 volte la posta.