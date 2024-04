Coppa Italia, finale Juventus-Atalanta come 3 anni fa: ecco come andò

25 minuti fa



Allora era Reggio Emilia, ora sarà Roma. Juventus e Atalanta si ritrovano in finale di Coppa Italia nel 2024 così come era successo nel 2021. I bianconeri hanno eliminato la Lazio grazie a una rete di Milik, i nerazzurri si sono sbarazzati della Fiorentina con un poker maturato nel finale.



IL PRECEDENTE - Il 15 maggio si troveranno contro dunque come successo alla fine della stagione 2020/21. In quel caso a trionfare fu la Juve di Pirlo che ebbe la meglio per 2-1 l'Atalanta di Gasperini grazie alle reti di Kulusevski al 31esimo e di Chiesa al 73esimo. Nel frattempo era arrivato il provvisorio pareggio bergamasco di Malinovsky al 41esimo. Quello fu il secondo e ultimo trofeo di Pirlo sulla panchina juventina e la seconda sconfitta consecutiva in una finale di Coppa Italia alla guida dell'Atalanta per Gasperini.