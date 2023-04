Fiorentina-Cremonese, in scena alle 21 allo Stadio Franchi di Firenze, è la seconda semifinale di ritorno della Coppa Italia, dopo l'andata terminata 0-2 per i toscani allo Zini, con in finale l'Inter che attende. L’arbitro della partita è Marinelli di Tivoli, i due assistenti Bresmes e Perrotti, il 4º uomo Guida, mentre Var a Avar sono affidate rispettivamente a Mazzoleni e Marini. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:



39' - Dodò cade in area ma Ferrari non lo tocca, Marinelli ammonisce il brasiliano per simulazione.



26′ - Azione della Fiorentina con Gonzalez che su lancio lungo di Castrovilli supera Sernicola e serve il pallone per il colpo di tacco di Cabral, deviato da Lochoshvili, che in caduta colpisce con un braccio, ma in maniera involontaria.