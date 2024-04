Coppa Italia: Fiorentina e Atalanta a caccia della finale, quote in equilibrio nell'andata al Franchi

36 minuti fa



Semifinale d'andata di Coppa Italia aperta ed equilibrata al Franchi tra Fiorentina e Atalanta. Lo dimostrano le previsioni, che vedono le due squadre vicine nelle quote: tra 2,55 e 2,60 la vittoria della viola, tra 2,65 e 2,75 il colpo esterno di Gasperini; il pareggio, invece, è in lavagna a 3,40. Diverso il discorso nel testa a testa per il passaggio del turno, dove l'approdo in finale della Dea è in vantaggio a 1,65 contro il 2,20 della Fiorentina. La squadra di Italiano, finalista lo scorso anno, ha una buona tradizione in Coppa Italia con l'Atalanta, contro cui ha vinto sette degli undici incontri. Tuttavia, nell'unico incrocio in semifinale (2018/2019) la spuntarono i bergamaschi, con un 3-3 a Firenze e un 2-1 in casa. Considerata quella sfida al Franchi e la gara di campionato terminata 3-2 per i viola, i bookie vedono avanti a 1,81 il segno Over sull'Under, offerto a 1,95; anche il Goal (1,65) viene preferito al No Goal (2,14). Tra i marcatori, in pole a 3,15 Gianluca Scamacca, seguito a 3,25 e 3,32 da Ademola Lookman e Teun Koopmeiners, capocannoniere della Dea con 11 centri. Si gioca a 3,30 la rete di Nico Gonzalez, mentre si sale a 3,75 per Andrea Belotti e a 4,40 per l'ex Giacomo Bonaventura, già a segno nel match di campionato.