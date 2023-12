Comincia contro il Parma il percorso in Coppa Italia della Fiorentina finalista della passata edizione: i viola ospitano al Franchi i ducali alle 21 in un ottavo di finale che si preannuncia interessante, dato che gli uomini di Pecchia sono andati ad espugnare il Via del Mare di Lecce nei 16esimi di finale per qualificarsi. Nel primo turno, invece, era arrivata una vittoria per 0-3 in casa del Bari. Italiano ruota molto gli interpreti dando priorità al campionato, dentro Nzola in attacco, Christensen in porta e Mandragora e Barak a centrocampo. Out Quarta squalificato e Nico Gonzalez tenuto a riposo dopo una prima parte di stagione a tutto gas.