Dopo Milan-Napoli di ieri sera e in attesa, continua oggi il programma deicon il match dello Stadio Artemio Franchi tra, in programmaUmore simile per le due squadre, reduci da periodi analogamente altalenanti: quella di Stefanoè reduce dalla sofferta vittoria di Verona contro il Chievo ma prima non centrava i tre punti da tre gare, con due pari e un ko, ed è scesa al nono posto della classifica in Serie A; quella di Eusebioinvece arriva dal rocambolesco pari di Bergamo, in cui è stata rimontata dal 3-0 al 3-3, ma arrivava da quattro vittorie di fila ed è in piena corsa per il quarto posto. Agli ottavi la Fiorentina ha superato il Torino grazie a una doppietta di Chiesa, mentre la Roma ha interrotto il sogno della sorpresa Entella all'Olimpico. I viola non raggiungono la finale dal 2014, mentre i giallorossi dal 2013. L'ultimo successo della Roma risale al 2007, mentre quello della Fiorentina all'ormai lontano 2001. Chi vince troverà la vincente di Atalanta-Juventus. Pioli ritrova Fernandes in mezzo al campo e dovrebbe preferire Ceccherini a Vitor Hugo al centro della difesa. Per il resto sarà classico 4-3-3 con Muriel confermato nel tridente con Chiesa e Simeone. Di Francesco farà qualche cambio rispetto a Bergamo: in difesa dovrebbe esserci spazio per Santon sulla destra e Fazio al centro con Manolas. A centrocampo ci saranno Cristante e Nzonzi, entrambi squalificati per il Milan. Davanti Schick insidia Dzeko per un posto da titolare.- La Roma ha perso solo 2 delle ultime 11 sfide contro la Fiorentina in Coppa Italia (6 vittorie e 3 pareggi in questo parziale). Fiorentina e Roma si sono incontrate 6 volte ai quarti di finale di Coppa Italia: i giallorossi hanno passato il turno in 4 occasioni, la Viola per due volte. La Fiorentina è stata eliminata in cinque delle ultime otto sfide in cui ha disputato i quarti di finale di Coppa Italia: due volte proprio contro la Roma. La Roma ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia in 3 delle ultime 4 occasioni in cui è arrivata a questo punto della competizione: fa eccezione la stagione 2014/15, quando venne eliminata, proprio, dalla Fiorentina. La Fiorentina è stata eliminata ai quarti di finale di Coppa Italia nelle ultime due edizioni della competizione, perdendo entrambe le sfide in trasferta per 0-1 (contro Napoli e Lazio). La Roma è la squadra che ha realizzato più tiri nello specchio negli ottavi di finale di questa Coppa Italia (13), i giallorossi non ne hanno mai effettuati di più in una singola partita di questo campionato. Negli ottavi di finale contro il Torino, la Fiorentina non ha subito alcun tiro nello specchio per la prima volta in questa stagione (considerando tutte le competizioni). Nella Serie A 2018-19 la Roma ha realizzato 14 reti da palla ferma (nessuna squadra ne conta di più), ben 6 in più di quelle messe a segno dalla Fiorentina dalle stesse situazioni di gioco (8). Nell’unica partita disputata in questa Coppa Italia, Federico Chiesa ha realizzato la sua prima doppietta con la Fiorentina in tutte le competizioni, mettendo a segno la seconda proprio nell’ultimo turno di campionato. Patrik Schick è il giocatore che ha effettuato più tiri nello specchio negli ottavi di finale di questa Coppa Italia (5): per lui due reti contro la Virtus Entella agli ottavi.Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edmilson; Chiesa, Muriel, Mirallas.Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Pastore, El Shaarawy; Schick