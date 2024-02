Coppa Italia: Frecciarossa rimane title sponsor per altri tre anni

Se la Serie A ha cambiato nome ufficiale, affiancandosi Enilive e non più TIM, la Coppa Italia conferma Frecciarossa: Il brand di Trenitalia era già legato al trofeo nazionale e continuerà ad esserlo per tre anni ancora. Secondo quanto si legge su Calcio e Finanza, il contratto è stato rinnovato sulla base di 5,5 milioni di euro a stagione (contro i 4,5 milioni di euro a stagione del ciclo precedente).



La partnership con il noto brand ferroviario ha fatto sì che la Coppa arrivasse a Roma a bordo di un treno, accolta da una squadra di simboli del calcio italiano. L'aumento di ricavi da questa sponsorizzazione va di pari passo con quello che sarà percepito per il campionato (+17% per la coppa, +32& per il campionato)