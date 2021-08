Tabellone completato in Coppa Italia. Dopo il ko ai rigori del Como di ieri, con la vittoria per 6-5 del Catanzaro, prossimo ad affrontare il Verona, oggi la Ternana vince ai rigori con l'Avellino, il Perugia batte 1-0 il Sudtirol e l'Alessandria ha la meglio 2-0, ai supplementari, su un Padova in 9 dal 50esimo. Ora le Fere se la vedranno con la Ternana, il Grifo se la vedrà col Grifone del Genoa e i Grigi contro la Samp.