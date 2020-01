San Siro aprirà i battenti già domani, per l'incontro valido per i quarti, fra Milan e Torino. Qui le differenze sono meno nette, ma comunque ben delineate. Il passaggio del turno rossonero è a 1,40, contro il 2,70 granata. L'«1X2» vede la vittoria del Milan a 1,85, il pari a 3,55, il colpo del Toro a 4,20. Le due squadre arrivano all'appuntamento con umori molto diversi: Milan in fiducia, sull'onda di tre vittorie consecutive, Torino fustigato dall'impietoso 0-7 subito dall'Atalanta. Le due squadre si sono incontrate per l'ultima volta il 26 settembre scorso e ha vinto il Torino, davanti ai suoi tifosi. I due incroci più recenti a San Siro si sono conclusi entrambi senza gol: un altro 0-0 al 90' si gioca a 10,25.