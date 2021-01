La Lega Serie ha reso noto il programma dei quarti di finale di Coppa Italia, nell'attesa che si completi il quadro degli ottavi con la sfida di domani sera tra Lazio e Parma. Si comincia martedì 26 gennaio con l'attesissimo derby tra Inter e Milan (ore 20.45, Rai Uno), mentre il giorno dopo scenderanno in campo l'Atalanta contro la vincente di Lazio-Parma (ore 17.45, Rai Due) e la Juventus contro la rivelazione Spal, capace di eliminare il Sassuolo (ore 20.45, Rai Uno).



I quarti di finale si concluderanno giovedì 28 gennaio con l'appuntamento tra Napoli e Spezia, fissato per le ore 21 e che sarà trasmesso in tv su Rai Due.