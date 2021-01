Il Milan batte il terzo colpo di questa sessione invernale di calciomercato. Dopo gli arrivi, già ufficiali, di Meité e Mandzukic, anche la trattativa con il Chelsea per Fikayo Tomori è arrivata al traguardo. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il giocatore è atteso in Italia nelle prossime ore per le visite mediche e la firma sul contratto.



I DETTAGLI - Frederic Massara, dopo un lungo corteggiamento, ha raggiunto l'obiettivo di portare in rossonero il difensore inglese classe 1997. Lo avrebbe voluto portare in Italia già la scorsa estate, quando era stato fatto anche il suo nome nell'ambito della trattativa (non andata a buon fine) per Tiémoué Bakayoko. L'operazione è stata chiusa con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra compresa tra i 27 e i 30 milioni di euro.