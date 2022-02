Quella dello scorso 27 ottobre è stata una data storica per il Sassuolo, capace di violare l’Allianz Stadium per la prima volta nella propria storia, grazie al gol in pieno recupero di Maxime Lopez. Da quel momento in poi Allegri è riuscito a raddrizzare la stagione, che dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana contro l’Inter vede la Coppa Italia come l’obiettivo più vicino per non rimanere a secco dopo dieci anni consecutivi di successi. Per gli esperti la Juve parte nettamente avanti nel pronostico, in quota a 1,50 contro il 6 del bis neroverde. Si gioca invece a 4,85 il segno «X». Nonostante i bianconeri negli ultimi mesi non siano habitué del segno Over 2.5, per i bookie una partita da tre o più gol, a 1,64 è preferita all’Under 2.5 offerto a 2,28. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole position c’è il 2-0 offerto a 7,50, vale invece 16 volte la posta un pari per 2-2, stessa quota di un nuovo 1-2 ospite. Il rinnovato attaccante bianconero si aggrappa al nuovo centravanti Dusan Vlahovic, subito a segno contro il Verona: un nuovo gol inaugurale del serbo si gioca a 4, mentre sale a 10 la prima rete del match messa a segno dal centravanti rivale, Gianluca Scamacca.