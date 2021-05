Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha lanciato il suo invito ai tifosi dell'Atalanta, smaniosi di festeggiare la squadra la notte del 19 maggio in caso di vittoria della Coppa Italia contro la Juve: "Rimandare il tutto all’indomani mattina, magari con caroselli in auto per le vie del centro con clacson e bandierine fuori dal finestrino", riporta il Corriere della Sera Bergamo.



DI NOTTE TUTTI A CASA- "Prima viene la salute, non è certo una buona idea pensare di correre in piazza, quella sera. Anche perché i giovani al momento non sono vaccinati".