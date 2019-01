La Lazio scenderà in campo per prima, poi toccherà a Milan e Juventus. La Coppa Italia entra nella fase calda da sabato pomeriggio, quando prenderanno il via gli ottavi di finale con le squadre di Serie A impegnate in blocco. Il cammino per le "big" è solo all’inizio, ma i betting analyst vanno già in una direzione precisa: anche stavolta la Juventus sarà la squadra da battere, visto il primo posto indiscusso nelle scommesse 888sport.it, dove il trofeo ai bianconeri si gioca a 1,80. Anche qui, come in campionato, il Napoli è la prima rivale di Allegri e i suoi, ma per gli azzurri la quota sale già a 5,00. L’Inter completa il podio a 6,00, subito davanti alla Roma, offerta a 7,00. Più in salita il cammino di Milan e Lazio, entrambe a 12,00, mentre la sorpresa Atalanta pagherebbe 26,00