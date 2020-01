L'ultimo match di giornata degli ottavi di finale di Coppa Italia va in scena a San Siro a partire dalle 20.45 dove scenderanno in campo i padroni di casa dell'Inter contro il Cagliari. Tante saranno le modifiche all'11 iniziale che Antonio Conte e Rolando Maran metteranno in campo anche se sia per i nerazzurri che per i rossoblù il passaggio del turno rappresenterebbe un messaggio importante per il proseguo della stagione. L'Inter infatti arriva dal soffertissimo pareggio ottenuto in campionato contro l'Atalanta che ha scatenato non poche polemiche oltre a concedere alla Juventus il titolo di Campione d'Inverno. Il Cagliari, invece, è a secco di vittorie da 5 gare con 4 sconfitte consecutive all'attivo.



STATISTICHE - Sarà la sfida numero nove fra Inter e Cagliari in Coppa Italia. In sette degli otto precedenti l’Inter è rimasta imbattuta con 32 gol segnati (4 di media a match). I quattro gol del Cagliari in questa edizione della Coppa Italia sono stati firmati da quattro giocatori diversi: João Pedro, Rog, Cerri e Ragatzu. Lautaro Martínez ha segnato tre gol in tre sfide al Cagliari con la maglia nerazzurra, una rete per ogni partita. Tra gli ex della partita, Nicolò Barella ha disputato tutte le sue precedenti 100 partite in Serie A con la maglia del Cagliari, segnando sette reti. Ex è anche Radja Nainggolan, che ha disputato 36 partite con la maglia dell’Inter nella scorsa stagione in tutte le competizioni, realizzando sette reti.