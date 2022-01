Inter-Empoli (calcio d'inizio alle ore 21, diretta tv in chiaro su Canale 5) è una partita valevole per gli ottavi di finale in Coppa Italia. Si gioca allo stadio Meazza di Milano, è una gara secca: in caso di parità dopo i novanta minuti regolamentari, si andrà ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore. Chi passa il turno ai quarti trova la vincente di Roma-Lecce, in campo domani sera allo stadio Olimpico.



Senza Brozovic squalificato e Sensi pronto a trasferirsi in prestito alla Sampdoria, Simone Inzaghi fa turnover facendo rifiatare tutta la difesa (compreso il portiere) e il centrocampo titolare.

Dall'altra parte Andreazzoli non può contare sullo squalificato La Mantia oltre agli altri indisponibili Luperto, Parisi, Haas, Baldanzi, Ekong e Di Francesco. Parte dalla panchina l'ex di turno Pinamonti.



Reduci dai pareggi in trasferta con Atalanta e Venezia, entrambe le squadre torneranno in campo nel week-end per il campionato alle ore 18: sabato l'Inter riceve il Venezia a San Siro, domenica l'Empoli ospita la Roma.



PROBABILI FORMAZIONI



INTER (3-5-2): Radu; D'Ambrosio, Ranocchia, Dimarco; Dumfries, Vecino, Vidal, Gagliardini, Darmian; Lautaro, Correa. (A disp. Handanovic, Cordaz, De Vrij, Skriniar, Bastoni, Kolarov, Barella, Calhanoglu, Perisic, Dzeko, Sanchez). All. Inzaghi.



EMPOLI (4-3-1-2): Furlan; Fiamozzi, Romagnoli, Viti, Marchizza; Asllani, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Mancuso. (A disp. Vicario, Ujkani, Stojanovic, Ismajli, Tonelli, Damiani, Ricci, Zurkowski, Henderson, Pinamonti). All. Andreazzoli.



Arbitro: Sacchi, assistenti Bottegoni e Margani, Colombo quarto uomo, Giua e Vivenzi al Var.