Dopo Milan-Torino di ieri, si gioca oggi l’ultimo quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina. A San Siro, alle 20.45, i nerazzurri di Antonio Conte affrontano i viola di Beppe Iachini per accedere alla semifinale del torneo. Ad attendere la vincente del match c’è il Napoli, che settimana scorsa ha eliminato la Lazio. Di seguito gli episodi da moviola della partita analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:







INTER - FIORENTINA Mercoledì 29/01 h. 20.45

DOVERI

DEL GIOVANE – PRENNA

IV: LA PENNA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LO CICERO



89' - Ammonito Sottil per proteste nei confronti di una decisione di Doveri.



85' - La Fiorentina protesta e chiede un altro rigore. Godin trattiene Caceres in area con due mani, il difensore viola cade a terra. Proteste dei giocatori ospiti, ma l'arbitro aveva già fischiato in contemporanea un fallo in attacco di Vlahovic su Ranocchia sempre in area.



83' - Annullato il 3-1 a Lautaro Martinez. Eriksen verticalizza per l'argentino che segna, ma l'arbitro ferma il gioco per la posizione di fuorigioco del Toro. Chiamata corretta, il Var conferma.



65' - Calcio d’angolo della Fiorentina, Ranocchia e Milenkovic a contrasto in area con leggera trattenuta dell’interista sul difensore viola che si lascia cadere e inciampa chiedendo un rigore. Sulla ripartenza, Dalbert stende Sanchez in contropiede: ammonito il terzino della Fiorentina. Inoltre, manca un giallo a Benassi per un intervento in ritardo su Barella a inizio azione.



60' - ​Calcio d'angolo di Pulgar in area, dove Caceres svetta sulle spalle di Lautaro Martinez, impattando il pallone verso il terreno. La sfera si insacca sotto la traversa per il pareggio viola. Protestano Handanovic e Godin su tutti perché Caceres si è appoggiato sulle spalle dell'argentino. Per arbitro e Var è tutto regolare.



45' - Ammonito Caceres per proteste sul gol del vantaggio dell'Inter. Il difensore della Fiorentina chiedeva una spinta di Candreva prima della rete. Giusta la decisione dell'arbitro di convalidare la rete nerazzurra.