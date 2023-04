Inter-Juve, atto secondo. A San Siro, a partire dalle 21, va in scena la partita decisiva che vale uno dei due posti nella finale di Coppa Italia del prossimo 24 maggio. Dopo l'1-1 della partita d'andata- fissato dalle reti di Cuadrado e Lukaku - la squadra di Simone Inzaghi insegue l'accesso alla seconda finale consecutiva della sua gestione e proverà a far valere la positiva tendenza recente della formazione nerazzurra, imbattuta in 11 delle ultime 13 partite in questa competizione.



Cerca il pass per un'altra finale (dopo la sconfitta dello scorso anno proprio contro l'Inter e la vittoria sull'Atalanta della stagione precedente) anche la Juve, reduce da tre sconfitte consecutive in campionato e già vincente quest'anno al "Meazza" nell'ultimo precedente in campionato.



FORMAZIONI UFFICIALI



INTER: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.



JUVE: Perin; Bremer, Bonucci, Alex Sandro; De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Dzeko.