Dopo la ventiquattresima giornata di Serie A il calcio italiano torna nel mezzo della settimana con i quarti di finale di Coppa Italia. Sfida secca a eliminazione diretta e le prime a scendere in campo (martedì 8 febbraio) saranno Inter e Roma. Mourinho incrocia di nuovo il cammino con la sua ex squadra, ma dopo la sconfitta in campionato per 3-0, all'Olimpico, rischia anche in coppa a San Siro. Per il passaggio del turno infatti i nerazzurri sono nettamente avanti sulla lavagna scommesse, che propone l'Inter in semifinale a quota 1,30, contro i giallorossi a 3,35. Mercoledì si gioca Milan-Lazio, altro incrocio Roma-Milano, che vede i rossoneri avanti a 1,42, con i biancocelesti a 2,72. Giovedì 10 febbraio si chiude il tabellone dei quarti. In Atalanta-Fiorentina i bergamaschi giocano con fattore casa e pronostico a favore, per un segno 1 sulla lavagna passaggio del turno a quota 1,37, contro il «2» a 2,95. Situazione simile in Juventus-Sassuolo, con i bianconeri che si giocano in semifinale a 1,25 e i neroverdi che cercano un'impresa a quota 3,70.