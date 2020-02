La Coppa Italia entra sempre più nel vivo con le semifinali, si comincia con Inter-Napoli, gara che si preannuncia ricca di emozioni. I nerazzurri di Conte arrivano al match con l’entusiasmo alle stelle dopo aver vinto in rimonta il derby con il Milan, ma devono dosare le forze perché domenica avranno un’altra gara importantissima, lo scontro diretto al vertice con la Lazio. Stato d’animo opposto per il Napoli che, dopo il ko interno contro il Lecce, è scivolato undicesimo in classifica e vede nella Coppa Italia la sola strada per giocarsi l’Europa. Il pronostico degli esperti, si legge in una nota Agipronews, favorisce l’Inter, che conduce a 2.00, il successo campano sale a 3.75, il pareggio nei 90 minuti vale 3.60. Più vicine le quote per il passaggio turno, con l’Inter in finale a 1.80 e il Napoli indietro di un soffio, a 2.00. Anche gli scommettitori si schierano con la squadra di Conte, l’81% ha puntato sul segno 1 nel match e il 95% sul suo passaggio turno.