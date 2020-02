Equilibrio nelle quote delle due semifinali d’andata della Coppa Italia: Inter e Napoli saranno le prime a scendere in campo, con i nerazzurri che hanno il morale alle stelle dopo la rimonta contro il Milan e il primo posto in classifica. La squadra di Conte - si legge in una nota - è favorita sulla lavagna ma, considerando la voglia di riscatto dei partenopei, il segno «1» è comunque alto. La vittoria della Coppa Italia al momento è una delle vie più dirette per accedere all’Europa League e, a San Siro, Insigne e compagni puntano al pareggio (3,50) o alla vittoria (3,55). Lavagna molto simile in Milan-Juve: i bianconeri, che devono archiviare la sconfitta con il Verona, partono in vantaggio con il segno «2» a 2,10. L'«1» di Ibra vale 3,55. I bianconeri sono favoriti per la vittoria della Coppa Italia a 1,90, con l’Inter (a 4,00) e il Napoli (4,25) pronte a rubare la scena. Il Milan è staccato a 9 volte la posta, secondo Agiprones.