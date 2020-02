Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Napoli annuncia che non sarà consentito l'accesso ai tifosi azzurri residenti in Campania a San Siro, per la partita di Coppa Italia contro l'Inter di mercoledì sera.



"A seguito della Determinazione dell’Osservatorio, la vendita dei tagliandi per i residenti in Campania è vietata. La FC Inter procederà al rimborso nei confronti di coloro che hanno acquistato il biglietto prima della Determinazione dell’Osservatorio, che ha vietato la trasferta ai residenti in Campania".



Il timore di scontri e ritorsioni da parte delle frange più estreme del tifo dell'Inter contro quelli del Napoli per i fatti del 26 dicembre 2018 - quando morì, investito da una macchina guidata da un ultrà partenopeo - Daniele Belardinelli - ha fatto scattare l'allerta nelle ultime ore. Impedendo così anche a chi aveva già acquistato i tagliandi di assistere alla partita.