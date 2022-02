Il quarto di finale tra Inter e Roma che apre il programma della Coppa Italia sarà la prima volta di Josè Mourinho a San Siro contro la “sua” Inter dal giorno del Triplete 2010. Il tecnico portoghese è arrivato a Roma per riportare un titolo sulla sponda giallorossa della capitale quattordici anni dopo l’ultima volta, ma per gli esperti sono i nerazzurri, in quota a 1,58 contro il 5 della Roma, i favoriti per il passaggio del turno mentre si gioca a 4,20 il segno «X». Prevista una partita all’insegna dello spettacolo con l’Over 2.5 a 1,61 preferito sull’Under 2.5 offerto a 2,14. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole position c’è l’1-1 a 7,40, vale 7,60 il successo interno per 2-1 mentre sale a 45 l’1-3 romanista. Possibile, visto la sfida a eliminazione diretta su gara secca, anche un finale oltre il novantesimo minuto. Il successo ai supplementari dell’Inter si gioca a 8 contro il 22 della Roma, mentre si attesta a 16 l’affermazione di una delle squadre durante la lotteria dei rigori. Occhio anche al Var, possibile protagonista del match: l’intervento dell’ausilio della tecnologia per chiarire un episodio dubbio è fissato a 3,25.